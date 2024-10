F1 | nel 2026 più giornate di test! Non ci sono però ancora le date in calendario…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La F1 fa un passo avanti verso il, l‘anno che segnerà il cambio di regolamenti a livello tecnico e che potrebbe dare nuove opportunità a tanti piloti e a diverse scuderie di provare ad essere competitivi per i vari titoli in palio. Iin pista, dopo tante proe degli scorsi anni, aumenteranno: è questo quello che emerge dalla riunione della F1 Commission, che si è tenuta in questi giorni a Faenza, con la FIA che ha compreso la necessità di implementare le “messe a terra”. Il documento diramato dopo la riunione evidenzia come: “In seguito alle discussioni svoltesi durante le recenti riunioni del Comitato Tecnico Consultivo e ai colloqui in corso con i team di Formula 1, nell’ultima versione del Regolamento Tecnicostate inserite una serie di modifiche in materia di prestazioni, aerodinamica e sicurezza”.