Eurostat +06% prezzi produzione industriale ad agosto

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Adallasono aumentati dello 0,6% nell’area dell’euro e dello 0,4% nell’Unione europea su base mensile. Lo stima, l’ufficio statistico dell’Ue. Nel luglio 2024, iallasono cresciuti dello 0,7% nell’area dell’euro e dello 0,8% nell’UE. Ad2024, rispetto ad2023, iallasono diminuiti del 2,3% nell’area dell’euro e del 2,1% nell’UE. I maggiori aumenti mensili deiallasono stati registrati in Estonia (+2,2%), Grecia (+1,7%) e Spagna (+1,5%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Irlanda (-3,8%), Lituania (-1,7%) e Romania (-1,6%). I maggiori cali annuali deiallasono stati registrati in Slovacchia (-18,3%), Lussemburgo (-6,9%) e Francia (-6,3%).