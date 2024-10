Durante Aston Villa-Bayern un tifoso tedesco sniffa ma è solo polvere di tabacco VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mercoledì sera, mentre ilMonaco perdeva in casa dell’per 1-0 in Champions League, le telecamere hanno indugiato per qualche secondo su unintento a svolgere un’operazione sospetta. Nelche ha fatto il giro dei social si vede ilre” qualcosa. Ilperde e unsi consola con ilda fiuto L’ironia social è dilagata. Ma cercando qualche informazione in più, c’è una spiegazione allo strano gesto. Infatti, la sostanzata dalsugli spalti era semplice. Nessuna droga quindi. Cercando banalmente su Wikipedia, si può scoprire che si tratta di un prodotto piuttosto antico. Già nel Seicento se ne faceva uso. Si tratta di “un prodotto derivato dalche rientra nella categoria dei prodotti detti “smokeless”, ovvero senza fumo.