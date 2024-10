Cosa si celebra il 3 ottobre in Germania?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il 31990 è, probabilmente, una delle date più importanti per quanto riguarda la Storia Contemporanea. In questo giorno, infatti, laviene nuovamente unita come nazione dopo la fine della Guerra Fredda e quarant’anni di divisione conseguente al secondo conflitto mondiale. Un processo di rinascita, questo, iniziato quasi un anno prima con l’abbattimento del muro di Berlino a partire dal 9 novembre 1989. Da quel momento, dunque, perde consistenza la Repubblica Democratica Tedesca, aprendo la strada alla riunificazione e dando forma, finalmente, a quel sogno di unificazione tanto voluto ed agognato da diverse figure politiche come, ad esempio, John Fitzgerald Kennedy. Da ricordare, infatti, è il suo discorso a Berlino del 26 giugno 1963 e la storica frase “Ich bin ein Berliner“.