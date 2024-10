Controllo delle curve estorsioni e minacce in Sicilia la chiameremmo col suo nome

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Doverosa premessa: sono interista. Non so perché, ma lo sono. Altra premessa: seguo l’Inter, da sempre, ma per il resto seguo poco il calcio. Occupandomi della Beneamata, con i suoi annessi e connessi dentro e fuori il campo, a volte mi sono imbattuto in articoli sugli ultrà, la curva nord, l’ala della tifoseria militante e organizzata. E ho notato, nel tempo, qualcosa che mi ha dato un po’ fastidio. Ogni qualvolta ci sono episodi di cronaca nera che riguardano i «capi ultrà» (accoltellamenti, risse, regolamenti di conti vari) tutto viene derubricato velocemente dai giornali a liti nate per motivi vari inerenti la «gestione dei parcheggi allo stadio» o «ilbancarelle dei panini emagliette». Cito proprio espressioni che ho letto, fino a qualche mese fa.