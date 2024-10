Ciclismo Giro dell’Emilia 2024 | programma orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ile gliper latv edel, importante appuntamento di fine stagione di scena sabato 5 ottobre. L’edizione numero 107 della corsa vedrà i corridori affrontare 215,8 chilometri da Vignola a Bologna, con l’arrivo posto come di consueto in vetta alla breve ma impegnativa del San Luca. Proprio questa asperità sarà ancora una volta il faro della corsa, dal momento che sarà affrontata per ben cinque volte negli ultimi 40 km. Gli occhi saranno tutti per Tadej Pogacar, alla prima uscita in maglia di campione del mondo dopo il trionfo di pochi giorni fa a Zurigo. Il fuoriclasse sloveno guiderà una vera e propria parata di stelle, visto che sono attesi al via anche Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Enric Mas e tantissimi altri.