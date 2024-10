Champions League tifoso del Bayern Monaco sniffa polvere sugli spalti del Villa Park

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È stato condiviso migliaia di volte sui social il video di unpresentedelintento are unadalla sua mano. Durante la sfida ditra Aston, l’emittente TNT Sports stava trasmettendo delle immagini dei tifosi che cantavano, quando all’improvviso uno di questi ha svuotato il pacchetto con unabianca che teneva in mano, versandosela sulle nocche endola in mondovisione. Come riporta Marca, lata dalbavarese presente a Birmingham sarebbe la cosiddetta Wiesn Koks, vale a dire un tipo di “cocaina” legale che in Germania ha conosciuto un boom di popolarità durante l’Oktoberfest. Come spiegato dagli esperti, un eccessivo consumo di questa sostanza rischia di danneggiare le pareti interne della cavità nasale, causando ferite e ulcerazioni.