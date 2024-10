Cassano | Conte è secondo solo a Gasperini in Italia | il tecnico dell’Atalanta è di un livello superiore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ex calciatore Antonioha parlato del Napoli di Antonioal podcast Viva El Futbol.: «in» «Il Napoli non è bello e non lo vedremo mai bello, apiace la solidità, correre come indiani e vomitare. Questa squadra per lui deve sporcarsi le mani. Il Napoli a Cagliari senza i miracoli di Meret rischiava di non vincere. Con la Juve non è andato per vincere. I meriti del primo posto sono di, che in, dopoche è di unmolto più alto, sa come raggiungere determinati risultati». «va sempre in posti reduci dalle macerie perché mal che vada lui comunque ne trae benefici. Se il Napoli arriva sesto è comunque migliorato. Il Napoli con una gara a settimana sarà la grande antagonista dell’Inter, ma con grande distacco».