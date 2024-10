Bologna | palpeggia una ragazza e aggredisce il fidanzato arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 - Hato in strada una, poi ha aggredito a pugni ildella vittima arrivato per soccorrerla e opposto resistenza ai carabinieri intervenuti per fermarlo. Per questo un uomo di 26 anni, italiano, è statodai militari dell'Arma del nucleo radiomobile con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a un pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto durante la notte nel quartiere San Donato-San Vitale. I carabinieri sono stati allertati da alcuni residenti della zona a causa di una lite in strada tra due uomini. Alcune pattuglie del nucleo radiomobile sono così arrivate sul posto, cercando subito di porre fine al pestaggio da parte del ventiseienne, il quale stava colpendo un altro uomo al volto con violenti pugni.