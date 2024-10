Basket coppe europee | Trento batte in volata Sopot

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bologna, 2 ottobre 2024 – È proseguita con un doppio, preziosissimo successo la settimana delle squadre italiane impegnate nelledi. In Eurocup è arrivato il primo sigillo della Dolomiti Energia Trentino che, dopo il ko inpatito una settimana fa in casa di Gran Canaria, ha piegato 84-78 i polacchi del Trefl. Tre i giocatori finiti in doppia cifra nelle file bianconere: la palma di miglior realizzatore è finita nelle mani di Jordan Ford, che ha chiuso con un bottino personale di 20 punti con il 50% nel tiro da due (3/6) e addirittura il 66% da tre (4/6). Sono invece 13 i punti mandati a bersaglio da Anthony Lamb, mentre Qynn Ellis ha chiuso a quota 12. Più che positivo, poi, anche il contributo fornito sotto i tabelloni da Selom Mawugbe, autore di 9 punti conditi da 5 rimbalzi e tanta sostanza.