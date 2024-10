Arriva il caschetto intelligente per il tele soccorso in emergenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Stazzema (Lucca), 3 ottobre 2024 –ilper iline per abbattere i tempi di percorrenza delle ambulanze nelle zone di montagna. La derivazione è aereonautica: sul davanti unacamera di ultima generazione mentre sulla parte posteriore un dispositivo elettronico (con una batteria) che funziona come fosse un cellulare. E’ ilRec Visio studiato e progettato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa consegnato alla pubblica assistenza di Pontestazzemese. per gli operatori dell’ambulanza. Per ogni chiamata di, in concerto con la centrale del 118, verrà deciso quando sarà opportuno l’uso di questa tecnologia, con la quale il medico di servizio della Centrale Operativa 118 potrà assistere in tempo reale all’intervento dei soccorritori dando le opportune indicazioni.