Antonio Conte vince il premio di miglior allenatore di settembre | il suo Napoli è inarrestabile

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildiha ribaltato la classifica: il tecnico ha meritato il prestigiosoPhiladelphia Coach Of The Month.del, è stato insignito del prestigiosoPhiladelphia Coach Of The Month per il mese di. Questo riconoscimento arriva dopo un inizio di stagione complesso, caratterizzato da una sconfitta contro l’Hellas Verona nella prima giornata di campionato di Serie A. Da quel momento, però, ilha messo in fila quattro vittorie e un pareggio, risalendo fino alla prima posizione in classifica.al comando della Serie A Sotto la guida di, i partenopei hanno mostrato un gioco incisivo e ben strutturato, recuperando calciatori che nella scorsa stagione avevano faticato a rendere al meglio, come Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa.