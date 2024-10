Allerta meteo la perturbazione è arrivata Sottocorona | dove colpisce e quando finirà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il giorno è arrivato, scatta l'maltempo in buna parte dell'Italia. Ma cosa dicono nel dettaglio le previsioniper giovedì 3 ottobre e i giorni successivi? Paolo, ilrologo di La7, nel corso di Omnibus spiega che lada ovest "si è organizzata, significa che si è rinforzata" e ora "interessa il nord, il centro e si affaccia anche al sud". CI aspettano "fenomeni molto intensi", giusto al di sotto delle previsioni iniziali ma comunque si tratterà di precipitazioni potenti e abbondanti. Il maltempo colpirà "sicuramente il nord-est, tutta la zona fra nord e centro, e sulle zone di nord ovest". Piogge forti anche al centro che !si affacciano al sud, almeno in Campania e su altre zone come l'estremo sud peninsulare e la Sicilia".chiarisce che parliamo di "maltempo forte" per cui le autorità hanno diramato varie allerte.