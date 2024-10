AEW | Jay White lancia la sfida la faida con Adam Page si intensifica

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Jayera stato assente dalla programmazione AEW per alcuni mesi dopo aver subito un infortunio, ma ha fatto il suo sorprendente ritorno durante AEW Dynamite questa settimana e ora ha inviato un feroce messaggio addopo lo show. Jayè tornato nell’episodio del 2 ottobre di AEW Dynamite, venendo in aiuto di Juice Robinson contro. Questo ha segnato la prima apparizione dinei programmi AEW da quando è stato sconfitto danel torneo della Owen Hart Foundation il 6 luglio durante AEW Collision. In un’esclusiva digitale, Jayha inviato un messaggio a Hangman, citando una frase di Jeff Jarrett riguardo l’affrontare se stessi.ha dichiarato di non essere la persona a cui si riferiva Jarrett, ma ha sottolineato chedovrà rispondere a lui.