A Rai radio Live Napoli il premio Eccellenze del Sud

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Domani, venerdì’ 4 ottobre alle 16, il Cortile monumentale del Palazzo Reale difarà da sfondo alla consegna di unspeciale per celebrare i primi 100 anni dellaitaliana: la X edizione deldel Sud renderà, infatti, omaggio all’invenzione di Guglielmo Marconi e al suo straordinario compleanno. UnSpeciale per lafonia sarà consegnato a RAIe, in particolare, all’emittentefonica RAI, che recentemente ha festeggiato il suo primo anno di attività, proprio in questo 2024 in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita dellaitaliana e i 70 anni dall’avvio della programmazione della televisione tricolore.