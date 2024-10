WWE | Si pensa ad un feud tra Randy Orton e LA Knight

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Attualmenteè inserito nelle dinamiche che coinvolgono la nuova Bloodline di Solo Sikoa. Il Legend Killer sta facendo coppia con Kevin Owens e si sta relazionando anche con l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes. La sensazione è che prima o poi assisteremo ad untra lui e Cody, ma sembra che la WWE abbia anche altri programmi per il veterano.con LA? LAha conquistato lo US Title strappandolo a Logan Paul in quel di SummerSlam. Attualmente è impegnato soprattutto con Santos Escobar e Andrade, tuttavia potrebbe avere presto una importante rivalità. Durante una sessione di Q&A su Sportskeeda WrestleBinge è stato evidenziato come la WWE stiando e valutando untra LA. I due hanno già condiviso il ring in passato, ma mai si sono affrontati 1 vs 1. Staremo a vedere se questa idea si concretizzerà.