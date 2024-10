VIDEO – Caso ultras la Curva Sud si compatta | che supporto alla squadra!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), laSud non si è fatta distrarre dalle vicende extra campo e ha supportato la squadra con un grande tifo: ecco ilLaSud c’è e non ha alcuna intenzione di farsi fermare dalle vicende extra campo che stanno coinvolgendo tutto l’ambiente Milan, dopo che nella giornata di lunedì 30 settembre la polizia aveva arrestato 19delle due curve meneghine per diversi reati: associazione per delinquere, estorsione e lesioni. Il tifo organizzato rossonero, infatti, nella trasferta di Leverkusen contro il Bayer, ha mostrato un grandissimo affetto nei confronti della squadra allenata da Paulo Fonseca. Prima della gara, poi, c’è stato il consueto corteo che ha visto i tifosi del Diavolo sfilare per le vie della città tedesca. Nessun segno di indebolimento dovuto all’inchiesta, ma anzi la solita grande foga per esaltare il Diavolo.