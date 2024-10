Vicopisano ricorda Matteotti insieme all' ex europarlamentare Riccardo Nencini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 - In occasione dell'anniversario dei cento anni dall’assassinio dell’onorevole Giacomo, rapito e ucciso il 10 giugno 1924 da una squadra di fascisti a causa delle sue denunce in parlamento delle illegalità commesse dalla dittatura di Mussolini, il Gruppo Culturale "Ippolito Rosellini" dipropone al pubblico la presentazione del libro “Muoio per te” scritto dae pubblicato per i tipi della Mondadori. La presentazione avrà luogo lunedì 7 ottobre a, nel Teatro di via Verdi, con inizio alle 18.