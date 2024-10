Venezia presentate le maglie a Rialto | iniziata la vendita nei canali retail

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con un evento esclusivo che si è tenuto ieri sera a, ilha aperto ufficialmente ladelle proprie2024/2025 esclusivamente neidel club. Lesono state ideate in collaborazione con Nocta, l’etichetta di Nike creata dal rapper Drake, con rimandi alla comunità grazie al branding “Città di”. “Radicati nella culturana, questi dettagli superano i semplici riferimenti storici, offrendo una visione moderna e raffinata dell’identità del Club – ha spiegato la società in riferimento ai dettagli dorati su sfondo nero presenti nella maglia Home –. L’estetica audace della maglia Away reinterpreta i tradizionali colori arancio e verde di, strizzando l’occhio alla cultura streetwear pur mantenendo l’identità distintiva del Club”.lelaneiSportFace.