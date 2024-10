Un viaggio spaziotemporale tra misteri e incontri inaspettati

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) UNA SBANDATA DEL CASCO TRANSFER Ugo: “Ohh Pino, che spinta mi hai dato, non vedi che son qui a girare la manovella del sistema cascotransfer coassiale spazio-temporale?!” Lyn: “Cerase, mettiti la cintura! Lo vedi che mi sei venuto tutto addosso?! Ma ora dove siamo?!” Cerase: “Il campo con il muro mi sembra di essere a Castelnuovo Berardenga Scusi signore, è Castelnuovo qui?!” X (Pastorino): “Aspettate un attimo ragazzi Sì, siamo a Castelnuovo. Non vi ho risposto prima perché ero a trattare il prezzo dell’immobile che ho qui. Sono Pastorino Pastorini, noto vetraio, e voi due chi siete e da dove venite?!” Lyn: “A dirti da dove veniamo non ci crederesti.