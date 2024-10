Udinese vs Lecce | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani vogliono confermare quanto di buono fatto vedere all’inizio, mentre i salentini devono migliorare una classifica che inizia a scottare.vssi giocherà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 15 presso la Bluenergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un inizio entusiasmante con 10 punti in quattro partite e il conseguente primato in classifica, i friulani hanno incominciato a perdere colpi, complici due avversari di rango superiore, come Roma ed Inter, che li hanno costretti a subire due sconfitte consecutive. La classifica però rimane buona e l’obiettivo rimane sempre la salvezza. Molto male i salentini che hanno avuto un inizio negativo con due sconfitte consecutive.