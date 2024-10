Tavoletta al cioccolato al latte una novità da Galak

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A quasi 60 anni dalla nascita dell’iconicaalbianco che ancora oggi riesce ad unire tradizione e innovazione Ci sono prodotti intramontabili che hanno il potere di rimanere sempre giovani e vivi nella mente dei consumatori. È il caso di, l’iconicaalbianco nata sotto lo storico brand di Nestlé e lanciata per la prima volta in Francia nel 1967. Oggi, quella stessacelebra quasi sessant’anni di storia e rimane un must nel mondo deldistinguendosi per qualità, innovazione e tradizione. Gli stessi valori che hanno portato alla creazione della nuova ricettaconal. Siamo intorno agli anni ‘30 quando due operai della fabbrica di Nestlé aggiungono burro di cacao alcondensato Nestrovit dando vita ad unadibianco.