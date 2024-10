Svolta in arrivo per Allegri | lo vuole una big in crisi avviati i contatti

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Massimilianopuò tornare in pista dopo l’addio alla Juventus. Loun top club in grave: lo scenario. Dopo l’addio alla Juventus, ha trascorso un’estate di relax e ricaricato le batterie. Tenendo sempre il telefono a portata di mano. Diverse le telefonate ricevute ma nessuna di queste, alla fine, lo ha davvero spinto a tornare in gioco. Ora, però, il quadro sembra diametralmente cambiato per Massimiliano, finito nel mirino di una big straniera caduta da tempo in disgrazia. Massimilianopuò tornare in gioco (LaPresse) – Serieanews.comParliamo del Manchester United, non soddisfatta dell’operato di Erik ten Hag. Il tecnico olandese già nella scorsa stagione era stato molto vicino al siluramento, salvo poi riuscire a conquistare la riconferma grazie alla vittoria della FA Cup.