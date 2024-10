Stop alle piene dell’Olona | chiusa la vecchia roggia al suo posto un nuovo argine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) San Vittore Olona (Milano) – Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione delle vasche di laminazione destinate al contenimento delledel fiume Olona, tra San Vittore e Parabiago, sul lato nord rispetto al quartiere Cascinette di Canegrate. Nei giorni scorsi, in corrispondenza della bocca di presa in costruzione, è statalache formava un piccolo isolotto. Al suo, è stato eretto un grossoche sostituisce il vecchio ponticello. Fino a poche settimane fa, laera ancora in funzione e ha svolto un ruolo cruciale nel convogliare le acque di piena negli invasi antialluvionali per ben cinque volte. Pur non essendo ancora completati, questi invasi hanno già dimostrato la loro efficacia. La chiusura dellaera stata richiesta dal Comune di Canegrate per ragioni di sicurezza.