Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano a Pechino! Sconfitti in Finale i campioni di Wimbledon

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È iniziata bene la mattinata cinese in casa Italia. A, c’erano due finali da seguire e la prima in ordine di tempo è andata in archivio in maniera trionfale., infatti, hanno sconfitto nelladel China Open di doppio la coppia, vincitrice a, formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 4-6 6-3 10-5. Un successo al super tie-break che ha permesso agli azzurri di conquistare il terzo titolo stagionale, per di più su tre superficie diverse: Buenos Aires (terra rossa), Halle (erba) e(cemento). Un riscontro che conferma la compattezza di questo doppio e questo riscontro potrebbe essere un segnale in chiave Coppa Davis per Filippo Volandri.