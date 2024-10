Promozione Tavullia e Fermignano sprint

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il campionato dipur avendo consumato solo quattro giornate ha già una classifica sgranata e con indicazioni precise. Al comando ci sono due squadre: Fermignanese eValfoglia, dietro a meno 2 la Jesina. In fondo alla graduatoria, tre squadre: Biagio Nazzaro, Appignanese e Pergolese, queste ultime due si incontreranno tra loro nel prossimo turno. Il passato weekend è stato molto prolifico in fatto di marcatore (27). Sei le vittorie di cui quattro casalinghe. Per il Lunano dopo due vittorie non c’è stata la terza (sconfitto sul campo del Barbara). Sono arrivati i primi 3 punti della stagione per il S.Orso e per la Vigor Castelfidardo. Le due capolista.