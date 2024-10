Premiata la decana del centro | La mia ottica cresce da 60 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’elegantedei commercianti delstorico, Gabriella Fantini, è stataper i sessant’di attività dell’di corso Mazzini, che la vede ancora sul pezzo a fianco del figlio Marco, mentre la figlia Cristina conduce l’di Cesenatico. A consegnare la targa per l’apprezzata militanza nel settore è stata Confcommercio cesenate a cui è iscritta da sempre, rappresentata dal presidente Augusto Patrignani, dal presidente provinciale e regionale di FederMaurizio Spada, dal direttore Giorgio Piastra e dal vicedirettore Alberto Pesci. "L’Fantini è un brand del, un negozio storico – ha rimarcato il presidente Patrignani – che è sempre stato un punto di riferimento per la qualità del prodotto e dei servizi. Attività come queste sono i pilastri commerciali della città e delstorico".