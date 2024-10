“Perché non sono felice?” e altre 4 domande di neo mamme. Risponde la psicologa (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Diventare madre è un’esperienza profondamente trasformativa, carica di emozioni contrastanti che spaziano dalla gioia alla vulnerabilità. Durante la gravidanza e nel periodo successivo al parto, le neomamme si trovano ad affrontare non solo i cambiamenti fisici, ma anche una serie di sfide psicologiche. Questo periodo, noto come perinatale, rappresenta un momento cruciale per la salute mentale delle donne. Come stanno le neo-mamme? Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), una donna su cinque sviluppa problemi di salute mentale nel periodo perinatale, tra cui depressione e ansia, con la depressione peripartum che emerge come il disturbo più frequente. I dati raccolti dal Network Italiano sulla Salute Mentale Perinatale indicano che circa il 24,5% delle donne in gravidanza o nel post-parto presenta un rischio di depressione, mentre il 15,4% soffre di ansia. Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Diventare madre è un’esperienza profondamente trasformativa, carica di emozioni contrastanti che spaziano dalla gioia alla vulnerabilità. Durante la gravidanza e nel periodo successivo al parto, le neosi trovano ad affrontare non solo i cambiamenti fisici, ma anche una serie di sfide psicologiche. Questo periodo, noto come perinatale, rappresenta un momento cruciale per la salute mentale delle donne. Come stanno le neo-? Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), una donna su cinque sviluppa problemi di salute mentale nel periodo perinatale, tra cui depressione e ansia, con la depressione peripartum che emerge come il disturbo più frequente. I dati raccolti dal Network Italiano sulla Salute Mentale Perinatale indicano che circa il 24,5% delle donne in gravidanza o nel post-parto presenta un rischio di depressione, mentre il 15,4% soffre di ansia.

Gravidanzaonline.it - “Perché non sono felice?” e altre 4 domande di neo mamme. Risponde la psicologa

