Nuovo Ferraris sindaco Bucci | Ancora nessuna certezza da Genoa e Samp il primo progetto che arriva…|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-02 17:14:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Uno dei grandi temi del mondo del calcio a Genova, di recente, è la questione stadio. Come noto, la volontà dell’amministrazione comunale, ma anche dei due clubdoria eè quella di procedere con il restyling del Luigi, tanto è vero che di recente le squadre avevano annunciato con un comunicato la nascita di “Genova Stadium S.r.l., società composta pariteticamente dai due club che avrà l’obiettivo di formulare l’offerta per l’acquisto dello Stadio Luigie la sua successiva valorizzazione”. IlMarcodi recente aveva annunciato novità entro fine mese: “Noi siamo pronti ad avere una proposta operativa per la fine di settembre, la porteremo a Roma immediatamente per rispettare le linee guida e le date del ministero.