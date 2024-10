MOVIOLA Bayer Leverkusen-Milan Gazzetta | il fallo su Loftus-Cheek era da rigore che errore!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), la: manca un rigore netto persunel finale: rabbia dei rossoneri contro l’arbitro Scharer Un errore grave che ha sicuramente inciso sul risultato finale della partita travalevole per la seconda giornata della Champions League. Parliamo ovviamente delda rigore commesso dal centrale Hincapie ai danni di Ruben: il difensore tocca il piede del centrocampista inglese, ma per il direttore di gara Scharer il contatto è troppo lieve. Ecco, quindi, il secondo errore di serata, questa volta commesso da parte del Var, che decide di non intervenire e non richiamare l’arbitro per la revisione al monitor. Inizialmente si pensava che l’intervento potesse essere fuori area, scagionando così il var da ogni possibile revisione.