Manifestazione 5 ottobre a Roma i numeri attesi per il corteo e l’allerta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 22024 – Massima allerta per ladel 5, vietata dalla questura ma annunciata – con un tam tam via social che di ora in ora si rafforza – dalla galassia pro Palestina. Data simbolica, a un anno di distanza dal massacro dei terroristi di Hamas in Israele, il 7. Un mondo composito, che nelle valutazioni degli addetti ai lavori comprende almeno un centinaio di sigle, in tutta Italia. "Saremo trentamila” Tra gli organizzatori dell’Unione democratica arabo-palestinese, che ha presentato ricorso al Tar contro il divieto. Nelle attese dei manifestanti, nelle piazze della capitale si potrebbero riversare tra le 30mila e le 40mila persone.