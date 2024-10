Le attività di Gigaciao a Romics

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il caldo estivo è ormai un lontano ricordo, ma niente paura:è pronta a scaldarecome solo lei sa fare. Grazie al carico di entusiasmo ed energia positiva di Fraffrog, Dado e Sio, da giovedì 3 a domenica 6 ottobre ci sarà da divertirsi in quel di Fiera Roma. Tra giochi e videogiochi, film, serie tv e cosplayer, il vero protagonista sarà il fantastico mondo dei fumetti. E le occasioni per fare incetta non mancano! Si parte venerdì 4 ottobre alle h 11:00 con Fraffrog, intenta a presentare a centinaia e centinaia di fan la nuova edizione de Il Pianeta Pillola: un’edizione rivista e aggiornata del primissimo fumetto pubblicato dalla giovane autrice toscana che illustra la storia del Pianeta Pillola, il corpo celeste più misterioso del Sistema Solare. L’imperdibile appuntamento è al Padiglione 7, nella di certo affollatissima Sala Comics City.