John Amos | un’icona della televisione americana grazie a Good Times

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è stato un attore statunitense noto per il suo carisma, talento e soprattutto per il ruolo iconico di James Evans Sr. nella celebre sitcom. La serie, andata in onda negli Anni ’70, rappresenta un capitolo fondamentale nella rappresentazionefamiglia afroin. Il personaggio di, un padre forte e determinato, è diventato una figura simbolica, incarnando i valori di lavoro duro, integrità e responsabilità familiare. Addio– VelvetMagGli esordi e il successo diè nato il 27 dicembre 1939 a Newark, nel New Jersey. Prima di diventare un attore affermato ha lavorato come scrittore, comico e giocatore di football professionista. Ha giocato per diverse squadreNFL eCanadian Football League prima di entrare a tempo pieno nel mondo dello spettacolo.