Italia a Onu | rafforzare mandato Unifil

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 21.46 Appello dell'per un "immediato cessate il fuoco in Libano".Unico Paese non dell'area mediorientale ammesso a parlare al Consiglio di sicurezza Onu, per i suoi interessi nella crisi,l'continuerà a lavorare per una "soluzione diplomatica" e assisterà l' esercito libanese lungo il confine. L'ambasciatore Massari chiede di "rendere più efficace ildella missione, per garantire la sicurezza lungo la Linea Blu". Ferma condanna dell'attacco iraniano a Israele. "Priorità è evitare ulteriore escalation".