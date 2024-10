Il maxi-dossieraggio contro la Lega rivelato da Il Tempo finisce a Strasburgo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lo scandalo dossier e gli scoop de Ilfiniscono al Consiglio d'Europa nell'aula di. L'esponente dellaMarco Dreosto, nel suo intervento, spiega che "non nella Russia di Putin, non nella Cina comunista o nell'Iran degli ayatollah, ma in Italia" c'è stato "un cortocircuito grave e armante", afferma nella sessione dedicata all'informazione e alla libertà di stampa. "Mi riferisco al caso del cosiddetto, ossia una raccolta ille e abusiva di informazioniesponenti politici e partiti che venivano filtrate ad organi di stampa compiacenti e che poi le usavano per alterare il dibattito politico.