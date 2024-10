Iachini | Il Napoli è l’antagonista dell’Inter per lo scudetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Beppe, è intervenuto a TuttoMercatoWeb. Di seguito le sue dichiarazioni:, il suo pensiero sul? “Conte sta facendo un ottimo lavoro e ha rigenerato calciatori che l’anno scorso sembravano lontani parenti di quelli dell’anno prima. Quest’anno la squadra è partita con ambizioni perché ha ottimi calciatori e un ottimo allenatore. Ilè il primo antagonistaper lo, non ha le coppe e questo può far si che Antonio e lo staff possano fare sempre meglio., Il Milan è in ripresa “La partenza è stata un po’ in salita. La vittoria nel derby però ha dato grande fiducia ed entusiasmo. Ha ripreso un percorso con ottimismo, Fonseca è un bravo allenatore. Quando arrivi in una squadra che ha vinto ed è arrivata sempre a ridosso delle prime non è mai facile fare bene da subito, devi conoscere subito i calciatori.