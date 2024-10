I nodi dei gialloblù Il dubbio Defrel e i gol presi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’attenuante delle assenze c’è, nessuno lo può mettere in discussione. Ed è più che ovvio che sottraendo ad una qualsiasi formazione l’attaccante titolare (Pedro Mendes), la regia titolare (Gerli) e poi Pergreffi, Battistella, Di Pardo, un Caso a mezzo servizio, Gliozzi, Ponsi e Botteghin, il risultato finale non può che essere duro da digerire. E poi c’è(foto). Prima di addentrarci nei problemi del Modena, proviamo a chiarire. L’ex Sassuolo rischia di essere un grosso equivoco del mercato estivo. Anzitutto ci sarebbe da chiedersi in che reali condizioni si sia presentato una volta chiuso l’accordo coi canarini dopo un mese e mezzo da svincolato.