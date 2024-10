I giornalisti Rai contro le scelte di direzione dopo il programma di Giletti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’ennesimo duro comunicato In casa Rai gli animi non sono di certo tranquilli soprattuttoil ritorno di Massimocon uni cui ascolti non sono partiti al meglio. Lo show, Lo stato delle cose, andato in onda lunedì sera, su Rai 3, si è fermato a 840.000 spettatori (5.4%). Leggi anche: Massimoritorna in Rai con “Lo stato delle cose” Da qui il comunicato di Usigrai. “Nella Rai dello scambio delle poltrone si consuma l’ennesimo flop dell’era Sergio/Rossi, ai danni di cittadini e dipendenti. Ilmilionario diè andato male. Un esordio con indici di ascolto che non sono riusciti a raggiungere quelli di Augias, con la Torre di Babele.