Hezbollah l' Iran e il risveglio del terrorismo L' analisi di Tricarico

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) «L'incontro» Israele-è alla prima ripresa, non solo in un'ovvia sequenza temporale, quanto invece per il significato stesso di prima ripresa di un combattimento: quello della ricerca di un contatto con l'avversario, di saggio delle sue capacità di difesa, dei punti di debolezza, di acquisizione di un'idea della sua forza complessiva. Tutto ciò è ancora più vero per Israele, costretta ad abbandonare la posizione di privilegio da cui governava le operazioni senza apparenti problemi, protetta da uno scudo aereo impenetrabile e capace di raggiungere, senza rischio alcuno, ogni tipo obiettivo a prescindere dalla sua tipologia o distanza geografica.