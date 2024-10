Federconsumatori | nuova truffa a carico dei consumatori | si spacciano per Arera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 –: “dei: siperpromettendo rimborsi inesistenti per carpire contratti I cittadini prestino molta attenzione “La fantasia, l'audacia e l'assenza di scrupoli deitori non conosce limiti – commenta Chiara Rubbiani, Presidente diArezzo. Cittadini ci stanno segnalando di aver ricevuto telefonate ai propri numeri di cellulare da presunti incaricati da, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale.