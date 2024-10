Esine | mazzette per far saltare le liste d' attesa condannato primario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Stecche fra i 500 e i 700 euro per farled’in primo grado iloculista dell’ospedale di. La sentenza è stata pronunciata oggi, mercoledì 2 ottobre, in tribunale a Brescia. La pena è di quattro anni e sei mesi. Giovanni Mazzoli, questo il nome del medico, deve rispondere delle accuse di corruzione, peculato, truffe e falso. L’indagine risale al giugno dell’anno scorso. Mazzoli era finito ai domiciliari, dimettendosi dall’ospedale Vallecamonica nel mese successivo, a luglio. Secondo gli investigatori avrebbe convinto i pazienti indi sottoporsi a interventi di rimozione della cateratta a pagareper venire inseriti in posizione privilegiata all’interno delled’, bypassando così i tempi lunghi del centro unico di prenotazione.