Diego Bianchi non ce l’ha fatta il 16enne è morto dopo l’incidente in moto a Berzo Inferiore

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Brescia), 2 ottobre 2024 – Non ceilche sabato sera, pocole 22, era rimasto coinvolto in un incidente con lain via Manzoni a. Il ragazzo,di Esine, si trovava sulla due ruote in compagnia di un amico di 15 anni. Subitolo schianto, ilera stato rianimato a lungo, poi trasferito d’urgenza al Civile a bordo dell’elisoccorso, e ricoverato in codice rosso. Il tragico epilogo a pochi giorni dall’accaduto. Praticamente illeso, invece, il passeggero. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli e altre persone, ma la dinamica e le cause dello schianto sono ancora da accertare.