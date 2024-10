Contro la Fiorentina la prima europea The New Saints

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il concetto di impresa è diventato piuttosto relativo. Perché la trasformazione delle coppe europee in giganteschi uffici di collocamento ha reso soggettivo quello che un tempo era oggettivo. Una legge che troverà ferrea applicazione anche stasera in casa della, quando il The New, club gallese dalle dimensioni lillipuziane, proverà a godersi il suo posto al sole. Almeno per un’ora e mezza. Negli ultimi vent’anni i biancoverdi hanno centrato un record dopo l’altro. Anche se la maggior parte sono destinati a restare qualcosa di molto vicino alla semplice curiosità. In due decenni il The Newha chiuso soltanto una volta il campionato in terza posizione. Per il resto ha messo insieme quattro secondi posti e quindici scudetti. È una tendenza che va molto oltre l’idea di cannibalizzazione della propria lega.