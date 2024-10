Calendario Six Kings Slam 2024 | tabellone programma streaming C’è anche Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mancano esattamente due settimane al via del Six, torneo-esibizione ina Riyadh (Arabia Saudita) da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. La kermesse tennistica prevede la partecipazione di un cast stellare composto da Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik, Holger Rune e Rafael Nadal. Un campo partenti impressionante, “reclutato” dagli organizzatori sauditi grazie ad un montepremi da urlo. Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo Major. Già definito iled ildella manifestazione: mercoledì 16 ottobre andranno in scena i quarti di finale-Medvedev e Rune-Alcaraz, mentre sono ammessi automaticamente in semifinale Djokovic e Nadal.