Calcio Seconda | Migliarino Vecchiano in testa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pisa 2 ottobre 2024 – La terza giornata di campionato inCategoria riserva risultati importanti e delusioni inattese per le squadre pisane. Quattro vittorie, tre sconfitte e nessun pareggio per le nostre compagini suddivise in due gironi. Nel girone A vola ilcapolista e vince il Pontasserchio. I biancorossi battono al Comunale digli ospiti del Massarosa per 1 – 0. La squadra di mister Andreotti riscatta così il derby di Coppa perso mercoledì in casa contro il Pontasserchio e conquista altri tre punti. tre vittorie in queste prime tre gare di campionato per ila punteggio pieno insieme alla Fivizzanese. La squadra è in palla ed ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: decide la sfida un gol di baldacci. Il Pontassserchio dopo aver espugnatoin Coppa, vince anche a Marina di Massa contro il Ricortola (1 – 3).