Bernini a Montecitorio Oggi presenta il libro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Qualsiasi cosa accada", ilscritto da Filippo Boni e edito da Aska che racconta la storia dell’imprenditore valdarnese Fabrizio, saràtopomeriggio a. Appuntamento alle 14,30 alla sala stampa della Camera. L’evento è organizzato da Radio Parlamentare ed è stato promosso, a livello istituzionale, dall’onorevole Marco Simiani. Sarà trasmesso in diretta nazionale al link webtv.camera.it e l’incontro sarà moderato dalla direttrice di Radio Parlamentare Cristina Del Tutto.e Boni non saranno soli. Ad accompagnarli in questa trasferta romana, una folta delegazione istituzionale del Valdarno composta da sindaci e rapnti istituzionali e del sistema bancario locale, imprenditori, e collaboratori, insieme a familiari ed amici.