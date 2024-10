Banche Buch Bce | non ostacoleremo fusioni transfrontaliere Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) – Sul rafforzamento del settore bancario nell’Unione europea “certamente quello che possiamo fare, come autorità di vigilanza, è non metterci di traverso a maggiori integrazioni trans frontaliere”. Lo ha affermato la presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, la tedesca Claudiadurante una conferenza a Riga, in Lettonia. “E quindi abbiamo chiarito nei dettagli come tratteremo letrans frontaliere, quali standard applicheremo, gli stessi standard dellenazionali, e qualunque cosa possiamo fare per assicurare che le attività trans frontaliere non vengano limitate, certamente la facciamo”, ha insistito.