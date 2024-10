Altro che Nuovo Pci di inedito non ha nulla | tra i fondatori vecchie conoscenze dell’eversione rossa Ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con la guerra in Medioriente che estende i suoi confini torna d’attualità la vicenda della lista di proscrizione dei “sionisti” vergata dalPci, all’interno della quale come notostati incasellati nomi di giornalisti, politici, imprenditori, esponenti del mondo culturale e aziende, finiti all’indice con la lettera scarlatta stampata in fronte per il sostegno a Israele nella guerra contro Hamas. Ora del caso non se ne parla da un po’, complice anche l’accelerazione impressa alle cronache da altre emergenze, Il Giornale però è tornato nelle scorse ore sull’argomento con un servizio di approfondimento che tra ricerca esegetica e analisi comparativa spiega come, in realtà, di “” nelPci – e ci si perdoni la tautologia – ci sarebbe ben poco.