Al via in Italia distribuzione energia con sistemi sostenibili

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arriva inla nuova tecnologia didell'elettrica con. Siemens e Unareti, società del gruppo A2A, hanno installato il primo quadro in media tensione isolato in gas privo di SF6 (gas fluorurati a effetto serra) in. La sperimentazione consentirà di portare l'elettricità in una zona di Milano utilizzando la tecnologia 'Clean Air', che impiega gas di origine naturale. Attraverso questo progetto pilota Unareti è il primo distributore dielettricano a adottare in anticipo di oltre un anno rispetto al target del 1 gennaio 2026 stabilito dal nuovo regolamento europeo 2024/573 un quadro didielettrica costituito da componenti naturali dell'aria, più rispettoso dell'ambiente e adatto a tutte le temperature di esercizio.