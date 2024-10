Adriano Formoso presenta Zajal al Console libanese Khalil Mohamad di ritorno da Beirut

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), cantautore impegnato nel promuovere crescita personale e messaggi di pace attraverso la sua musica, è stato contattato dal Consolatoin Italia e invitato personalmente dal, appena rientrato a Milano dae dopo aver ascoltato attraverso una piattaforma digitale “”, la nuova release dell’artista. L’incontro è avvenuto martedì 1° ottobre 2024 a Milano nel salone di ricevimento degli incontri diplomatici. Ilha desiderato incontrare il cantautore milanese e gli ha espresso profonda gratitudine e apprezzamento. Durante l’evento,ha elogiato la bellezza del brano musicale e i contenuti del testo, sottolineando come questi mettano in luce l’umanità dell’artista in questi giorni drammatici per la capitale